Commemorato ad Urbino l’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

URBINO – Oggi, 10 febbraio, ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume deceduto nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau in Germania, Medaglia d’Oro al Valor Civile e “Giusto fra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

Per la circostanza in tutto il territorio nazionale si sono tenute iniziative per ricordare la figura del valoroso Dirigente di Polizia.

In tale contesto questa mattina ad Urbino, presso il Parco della Resistenza, organizzata dalla Polizia di Stato e con il prezioso contributo dell’Amministrazione comunale, si è tenuta una cerimonia commemorativa consistente nella piantumazione di un albero (un leccio) e nell’apposizione di una targa alla memoria dell’ex Questore di Fiume, su un cippo di pietra carsica.

Alla cerimonia, tenutasi al cospetto delle principali autorità civili, militari e religiose provinciali e locali, hanno partecipato anche l’ingegner Remo Morpurgo, in rappresentanza della Comunità Ebraica di Ancona e la professoressa Maria Luisa Moscati, responsabile della Comunità Ebraica di Urbino.

