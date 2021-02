Auto contromano in autostrada, bloccata a Fano dalla Polizia stradale

FANO – L’altro giorno, alle ore 14.30, veniva segnalata una BMW 525 color oro, con targa francese, che viaggiava pericolosamente in contromano in autostrada nel territorio del comune di Pesaro, in direzione di Ancona.

Gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Specialità della Polizia Stradale, impegnati nei servizi di vigilanza sul tratto dell’A/14 in direzione Bologna, allertati per la ricerca, intercettavano in carreggiata opposta l’auto che percorreva la corsia di emergenza in senso contrario.

La pattuglia immediatamente svincolava al casello di Pesaro e rientrata in Autostrada all’interno dell’area di servizio Foglia Sud, rinveniva il veicolo poco prima visto procedere contromano, fermo con alcune persone intorno, intente a sostituire un pneumatico.

Gli occupanti del veicolo con targa francese, quattro cittadini di origine rumena già noti alle forze dell’ordine, venivano controllati ed accompagnati negli uffici del Commissariato di P.S. di Fano per gli approfondimenti del caso.

Al termine gli agenti della Polizia Stradale sanzionavano il conducente per la guida contromano effettuata in autostrada, con conseguente immediato ritiro della patente e fermo del mezzo. Inoltre tutti gli occupanti venivano sanzionati per aver trasgredito al DPCM 14/01/2021 “Covid”, non avendo rispettato le disposizioni sugli spostamenti tra territori diversi, in quanto residenti o provenienti da altre regioni.

