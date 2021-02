Apparecchiatura elettronica in fiamme in un locale a Fano

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 13,25, in via Tommaso Campanella, a Fano, per un incendio avvenuto all’interno di un locale, dovuto al malfunzionamento di un’apparecchiatura elettronica.

Le persone che si trovavano all’interno dello studio sono uscite immediatamente, ed una di queste è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, presenti sul posto.

La Squadra di Fano dei Vigili del fuoco, intervenuta con quattro automezzi, ha spento le fiamme ed ha provveduto alla messa in sicurezza dei locali.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Fano.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it