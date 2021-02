A Jesi situazione sempre più preoccupante: focolaio alla Cappannini, chiusa l’intera scuola

JESI – L’intero plesso della Cappannini di Viale M.L.King, con gli oltre cento alunni frequentanti la scuola primaria, è stato chiuso con un’ordinanza del sindaco Massimo Bacci a seguito di un’esplicita richiesta pervenuta dalle autorità sanitarie, dopo che uno screening con tampone molecolare su insegnanti e studenti di 4 sezioni inizialmente interessate ha confermato la presenza di un numero importante di casi positivi.

La chiusura, a partire da oggi, si protrarrà per due settimane, così come previsto a scopo precauzionale dai protocolli sanitari.

D’intesa con la dirigenza scolastica saranno effettuati nei prossimi giorni tamponi molecolari su tutte le classi (alunni e insegnanti) con almeno un soggetto positivo o con una percentuale di assenza elevata per proseguire l’attività di ricerca di ulteriori soggetti positivi asintomatici.

In attesa di questo ulteriore screening, l’Amministrazione comunale invita i genitori degli alunni frequentanti la Cappannini a non portare i loro figli ad allenamenti o luoghi di altra tipologia di aggregazione nei 14 giorni indicati al fine di evitare che soggetti potenzialmente interessati al focolaio possano, al termine della Dad scolastica, aggregarsi in attività ludico-ricreative pomeridiane, con potenziali ricadute negli altri istituti scolastici del territorio. Invita altresì le società sportive e le associazioni a collaborare per tenere sotto controllo la situazione.

