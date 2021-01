Varotti: “Assurda e penalizzante per le Marche la decisione di Trenitalia di sopprimere i Fracciarossa”

di AMERIGO VAROTTI*

PESARO – Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza uno degli obiettivi strategici per l’ottenimento dei fondi europei del Recovery Plan è il potenziamento delle “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ “ con particolare riferimento alla rete ferroviaria ed all’alta velocità.

Il miglioramento e potenziamento della rete infrastrutturale è certamente essenziale per accrescere le opportunità di sviluppo economico e turistico del Paese.

Anche per questo è del tutto illogica , assurda e penalizzante per le Marche la decisione di Trenitalia di sopprimere i FRECCIAROSSA Ancona- Bologna – Milano e il posticipo delle partenze del Frecciabianca per Roma.

Le Marche e i marchigiani vengono trattati da Trenitalia e Ferrovie dello Stato – cioè dai detentori di un servizio pubblico – come un territorio e cittadini di serie B.

Per questa decisione unilaterale ed inaccettabile sosteniamo la protesta e le iniziative che metterà in campo il presidente della Regione Acquaroli .

Ed a proposito di infrastrutture ferroviarie, Confcommercio ribadisce l’urgenza del ripristino – almeno inizialmente a scopo turistico – della linea Fano – Urbino.

*Direttore Generale Confcommercio Marche Nord

