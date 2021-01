Una grande immagine di Gianfranco Badiali all’esterno del Palasport di Falconara

FALCONARA – Il Gruppo Amici per lo Sport ha comunicato la prossima realizzazione di una “Immagine” di Gianfranco Badiali, che sarà installata sull’esterno del Palasport di Via dello Stadio, struttura sportiva che porta lo stesso nome del campione falconarese e che rappresenta un “Simbolo Sportivo e Culturale” per la Città di Falconara.

Il presidente del G.A.S. Tarcisio Pacetti, il suo vice Diego Cardinali ed il consigliere Maurizio Andreoni, dopo l’incontro al Castello di Falconara Alta con la sindaca Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Raimondo Baia, hanno mostrato soddisfazione per aver ricevuto il placet ai lavori.

Felici anche gli amministratori per essere riusciti a rendere maggiormente degno di attenzione il Palasport Badiali con “attraente immagine” da mantenere nel tempo, senza spendere un centesimo. La progettazione, il coordinamento e la realizzazione dell’opera sarà effettuata dal designer milanese Riccardo Menon (che ha ben illustrato durante l’incontro ciò che sarà realizzato) come suggerito dall’assessore Baia e dalla sindaca Signorini, con il supporto consulenziale dell’assessore ai lavori pubblici Valentina Barchiesi.

Ora il Gruppo Amici per lo Sport si è messo alla ricerca di sostenitori economici: al momento è già stato ottenuto un piccolo importante supporto di 3.000 euro (tremila/euro) da A.C.F.(Gruppo Anonimo Castelferretti Falconara), che crede nel progetto Sport<è>Cultura.

“Ci sentiamo carichi di entusiasmo – ci dice il presidente Pacetti – per avere ricevuto l’interessamento, come sostenitori, di singoli cittadini e di famiglie con il piacere di immortalare tempi passati che portano alla memoria ricordi indelebili; logicamente attendiamo anche sponsor consistenti per realizzare questo lavoro che consiste in:

– insegna 6,7 x 3,4 metri, stampata a raggi UV su alluminio e rifinita con protezione “cast”, garantita per un periodo di 20 anni;

– telaio di supporto zincato a caldo, creato su misura;

– impianto d’illuminazione a LED 220V;

– installazione;

– trasporto.

Riccardo Menon, che effettuerà il lavoro con piacere e grande professionalità, ha garantito che, a parità di livello qualitativo e garanzia di durata nel tempo, non possa esistere soluzione migliore.

