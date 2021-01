Turismo, risorsa da potenziare: accordo tra Assoviaggi Confesercenti ed Inside Marche Live

PESARO – Un accordo tra Assoviaggi Confesercenti Marche e Inside Marche Live, l’Associazione che oggi riunisce la stragrande maggioranza dei tour operator attivi nell’incoming del territorio regionale.

E’ quanto è stato siglato tra le due realtà associative, con l’obbiettivo di potenziare il comparto del turismo e dare agli operatori un ruolo sempre più attivo, sia nei tavoli di lavoro, sia in termini di ideazione e programmazione delle strategie.

“Un accordo per noi operatori molto positivo – spiega il responsabile Inside Marche Live Federico Scaramucci (nella foto) – che ci consentirà non soltanto una maggiore rappresentanza nei tavoli istituzionali, ma anche una partecipazione più diretta alle scelte operative ed alle politiche turistiche”.

“Sappiamo che il settore è tra quelli che, a questa pandemia, ha pagato uno dei prezzi più alti – aggiunge Scaramucci – restando di fatto quasi bloccato per circa un anno. Sappiamo anche, però, di rappresentare una fetta importante dell’economia locale, sulla quale può fondarsi la ripresa economica regionale e nazionale”.

“Per questo motivo, come professionisti dell’incoming, intendiamo dare, il nostro contributo di idee: ringraziamo Assoviaggi Confesercenti per il sostegno e la Regione Marche per aver dato piena disponibilità a coinvolgere gli operatori dell’incoming nel tavolo di concertazione e nella preparazione del piano triennale sul turismo. Siamo pronti a lavorare per la promozione e la promo commercializzazione del territorio – conclude Scaramucci – interventi sui quali ci misuriamo tutti i giorni all’interno delle nostre attività, e per definire al più presto un piano strategico del turismo della destinazione Marche. Nel frattempo, spingiamo sulla necessità di stanziare molte risorse per il settore, così da poter essere competitivi a livello nazionale ed internazionale non appena il mercato ripartirà a regime”.

