Scontro frontale con due feriti, uno trasportato a Torrette con l’eliambulanza

FILOTTRANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 7.30, in via Quercia, a Filottrano, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente. Uno dei due conducenti e stato trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette mentre all’altro automobilista sono state prestate le cure necessarie sul posto.

La squadra di Jesi dei Vigili del fuoco, intervenuta con due automezzi, ha poi provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

Sul posto, per i necessari rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it