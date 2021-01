Premiati dalla Confartigianato i 50 anni di attività della Piercamilli Impianti di Falconara

FALCONARA – La falconarese Piercamilli Impianti SRL ha appena festeggiato i 50 anni di attività. Un traguardo importante, che ha visto l’impresa guidata da Giuseppe Piercamilli attraversare diversi periodi e momenti storici, con importanti passaggi di ammodernamento tecnologico e generazionali fatti nel tempo: oggi Giuseppe, vera e propria anima dell’azienda, è ancora in attività, mentre il figlio Michele è diventato l’amministratore unico.

L’impresa è leader nel settore dell’impiantistica e punto di riferimento importante per il territorio falconarese.

“Gestire il passaggio generazionale – dichiarano Luca Bocchino, responsabile Categoria Impianti Confartigianato, e Luca Casagrande, responsabile territoriale Ancona – risulta per la maggior parte delle micro, piccole e medie imprese del nostro territorio un processo spesso articolato e complesso. Quando, però, la professionalità e i valori del saper fare artigiano vengono tramandati con grande maestria e interpretati adeguatamente dalle nuove generazioni, in grado di trovare nuove soluzioni di business, si arriva a una sintesi come quella trovata dall’azienda Piercamilli, che continua a creare valore per il territorio e per l’economia falconarese”.

Presente alla premiazione anche Giordano Giampaoletti, responsabile dell’ufficio di Falconara. “Le realtà imprenditoriali come Piercamilli – ha dichiarato – sono un grande valore aggiunto per il tessuto economico locale. Come Confartigianato continueremo sempre ad affiancare tutte le imprese del territorio nel loro percorso di crescita e sviluppo, per aiutarle a guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

