Incendio nella notte a Falconara: due auto ed un furgone distrutti dalle fiamme

FALCONARA – Nella notte, a Falconara, due auto ed un furgone sono stati distrutti dalle fiamme.

Sul posto, in via Calatafimi, alle 2.40, sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati, inizialmente, per l’incendio di una vettura.

La squadra di Ancona, intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4×4, ha provveduto a spegnere l’incendio che, oltre all’auto inizialmente interessata dalle fiamme, si era nel frattempo propagato ad un’altra auto e ad un furgone parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Il calore delle fiamme ha anche danneggiato tre persiane del condominio adiacente l’area dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Falconara.

