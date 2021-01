In rete l’augurio dei Musaico Folkestra per un’autentica rinascita

SENIGALLIA – E’ un augurio tutto marchigiano, quello che i Musaico Folkestra, con il violinista dei Nomadi Sergio Reggioli, lanciano in rete come auspicio di una rinascita autentica per il 2021.

Allo scoccare della mezzanotte di San Silvestro la band marchigiana di Marco Petrucci e Fancesco Ferrandi (da oltre 25 anni autori dei Nomadi) ha infatti pubblicato sui propri canali social una nuova versione de “L’Eredità”, storico brano dei Nomadi scritto dal senigalliese Marco Petrucci.

Registrato a distanza, ognuno nelle rispettive abitazioni, e accompagnati dal violinista dei Nomadi Sergio Reggioli (di Porto Potenza Picena), il brano racconta il passaggio tra passato e futuro, tra generazioni che consegnano e raccolgono il testimone di un’intera esistenza, sullo sfondo di immagini che raccontano a loro volta il peggior anno della nostra storia.

Il video si chiude con gli auguri per il 2021 di coloro che hanno partecipato alle riprese:

Marco Petrucci – Voce e autore dei Nomadi

Francesco Ferrandi – Pianoforte e compositore dei Nomadi

Sergio Reggioli – Violinista dei Nomadi

Marco Bellagamba – Percussioni

Daniela Corradini – Viola

Simone Oliva – Chitarre acustiche

Matteo Venanzi – Basso

QUI SOTTO il video

