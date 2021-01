Giacomo Barberini è il nuovo direttore della farmacia comunale di Piagge

TERRE ROVERESCHE – Passaggio di consegne nella farmacia comunale a Piagge di Terre Roveresche. Giacomo Barberini è il nuovo direttore dell’esercizio gestito da Aset spa e dal primo gennaio sostituisce Gianfranco Rupoli, ora in pensione.

«A Rupoli il mio saluto personale e il ringraziamento dell’azienda per il lavoro svolto in questi anni; a Barberini un caloroso in bocca al lupo per la sua nuova mansione», afferma Paolo Reginelli, il presidente della società per i servizi.

Rupoli è entrato in Aset nel gennaio 2005, quando le farmacie comunali erano gestiste dalla Holding, e dal primo ottobre 2011 è diventato direttore dell’esercizio a Piagge.

«Nove anni – prosegue il presidente Reginelli – in cui si è fatto apprezzare e ben volere, come dimostra il saluto che giorni addietro hanno voluto rivolgergli, con affetto e calore, una delegazione di amministratori comunali guidata dal sindaco Antonio Sebastianelli e un nutrito gruppo di cittadini. La stessa accoglienza che troverà, ne sono certo, il nuovo direttore Barberini. Vanta a sua volta una robusta esperienza di farmacista e assicura un analogo spessore di doti sia professionali sia umane. Aset spa conferma dunque il livello qualitativo del servizio che da anni sta prestando alla comunità di Terre Roveresche».

