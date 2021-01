Finiscono contro le auto in sosta, soccorsi e trasportati in ospedale

JESI – Questa sera i Vigili del fuoco sono interventi, poco dopo le ore 20, in via Marconi, a Jesi, per un’auto – una Seat – che è andata a sbattere contro alcune vetture in sosta al lato della strada.

Due i feriti. La squadra dei Vigili del fuoco ha estratto dall’auto una delle due persone coinvolte, in collaborazione con il personale della Croce Verde. Entrambi gli occupanti sono stati poi trasportati, per accertamenti, al pronto soccorso dell’Ospedale di Jesi.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Jesi.

