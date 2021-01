Circolava con documenti falsi, arrestato a Fano dagli agenti del Commissariato

FANO – Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Fano ha svolto nei giorni scorsi servizi di controllo nel centro storico, in particolare nella zona del Pincio, al fine di prevenire la consumazione di atti di vandalismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le liti, soprattutto con il coinvolgimento di giovani.

I predetti servizi sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato fanese con l’ausilio della Polizia locale, utilizzando anche il sistema di videosorveglianza presente nel sito, anche ai fini della verifica circa il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19.

I poliziotti hanno quindi effettuato verifiche nei confronti di numerosi giovani, tra cui alcuni minorenni, anche impiegando delle unità cinofile della Polizia di Stato.

Nell’occasione a due maggiorenni è stata contestata la violazione delle misure in quanto gli stessi sono risultati essere giunti a Fano da un’altra regione, senza giustificato motivo.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno inoltre identificato un uomo il quale, nella circostanza, esibiva dei documenti che ad una approfondita verifica svolta tramite l’ufficio falso documentale della Polizia Scientifica di Ancona, risultavano contraffatti. In particolare il predetto, un italiano 48enne proveniente da Pesaro, già conosciuto alle Forze dell’ordine, esibiva una patente e una carta d’identità rumene poi risultate false.

Gli ulteriori accertamenti consentivano di appurare che al quarantottenne era stata precedentemente sospesa e ritirata la patente italiana e che la vettura alla cui guida si trovava al momento del controllo, era stata intestata a un’altra persona. Pertanto l’uomo veniva arrestato per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio (ovvero la carta d’identità rumena) e sanzionato amministrativamente per aver condotto un veicolo senza patente, mentre l’auto veniva sottoposta a fermo amministrativo.

L’arresto, questa mattina, è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

