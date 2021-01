Boxe / Ottimo terzo posto per Maski Yassine dell’Audax Fano ai campionati italiani

AVELLINO – Ottima medaglia di bronzo per Maski Yassine, 64 kg, dell’Audax Boxe Metauro di Fano, ai campionati italiani di Avellino.

Il giovane atleta di Fano si era qualificato per disputare le finali dei campionati italiani di pugilato, Assoluti 2020, dopo aver vinto, le eliminatorie interregionali Marche Umbria, lo scorso novembre a Fermo, battendo in finale Elia Gironelli della Nike Fermo.

Il percorso di Maki Yassine ai campionati italiani è iniziato dagli ottavi, dove ha battuto il campione del Piemonte Darwin El Badaoui, ed è proseguito ai quarti dove ha vinto contro Mattia Fraccaroli del Veneto.

In semifinale il pugile dell’Audax Boxe Metauro di Fano ha affrontato Matteo Ara, rappresentante della Sardegna e vice campione italiano in carica, perdendo per abbandono tra il 1° e il 2° round, a causa di un infortunio (lesione ad un timpano).

Per Maki Yassine indubbiamente un’ottima prestazione con la conquista della medaglia di bronzo ed un terzo posto, a pari merito, con Edoardo D’addazio dell’Abruzzo.

