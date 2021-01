Allarme Covid alla casa di riposo di Morro d’Alba: positivi 17 anziani ed 1 operatore

MORRO D’ALBA – L’80 per cento degli ospiti della casa di riposo di Morro d’Alba – 17 persone – è stato contagiato dal Covid. Positivo anche un operatore della struttura per anziani.

Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale di Morro d’Alba.

“Purtroppo – si legge in una nota – dobbiamo comunicare che presso la nostra casa di riposo è stato riscontrato un focolaio di covid che attualmente interessa l’80% degli ospiti. Al momento sono quasi tutti asintomatici, solo alcuni paucisintomatici. Le famiglie degli ospiti sono state informate della situazione”.

Scattato l’allarme sono stati immediatamente sottoposti a tampone tutti gli ospiti, gli operatori e altre – pochissime – persone che avevano avuto contatti con la struttura. Oltre agli ospiti solo un operatore è risultato positivo. Il focolaio è pertanto stato tracciato e circoscritto.

“La situazione è costantemente seguita dalle autorità sanitarie e le famiglie degli ospiti vengono continuamente aggiornate.

“Anche se il focolaio presso la struttura è stato circoscritto ricordiamo che il virus è già circolante da giorni sul nostro territorio come reso noto nelle precedenti comunicazioni. E’ dunque assolutamente fondamentale che tutti rispettino le regole per evitare il contagio, per proteggere noi stessi e le persone più fragili della nostra comunità.

“Ricordiamo – si legge sempre nell’intervento dell’Amministrazione comunale di Morro d’Alba – di usare sempre la mascherina, lavare spesso le mani ma soprattutto di evitare assembramenti o riunioni che possono favorire la diffusione del coronavirus. Rammentiamo di confrontarsi con il medico nel caso si abbiano dei dubbi circa le proprie condizioni di salute e l’avvio nei prossimi giorni di uno screening di massa a cui è possibile sottoporsi gratuitamente su prenotazione. La situazione è difficile ma ci auguriamo di poterla affrontare insieme con coraggio e speranza”.

