Alberi e rami spezzati dal forte vento: molti interventi dei Vigili del fuoco

ANCONA – Sono stati una quarantina gli interventi effettuati, da questa notte, dai Vigili del fuoco di Ancona a causa del fonte vento che imperversa, soprattutto sulla fascia costiera e sulle zone collinari più esposte.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per alberi e rami caduti lungo le strade, per camini e grondaie pericolanti in tutta la provincia.

Nelle foto gli interventi effettuati questa mattina ad Ancona, nella frazione di Montesicuro, ed a Falconara per un camino pericolante

QUI SOTTO un video:

