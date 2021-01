A San Costanzo donate borracce agli studenti ed inaugurata la casetta dell’acqua di Cerasa

SAN COSTANZO – Questa mattina il Sindaco Filippo Sorcinelli e la Giunta comunale, assieme ai capigruppo in Consiglio comunale Paolini, Carboni e Carbone, si sono recati presso il plesso scolastico del capoluogo per un importante iniziativa.

Nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, ad accoglierli oltre alla Dirigente scolastica Anna Maria Landini, alla Vicaria Ester Bernacchia e ad alcune docenti, solo una piccola rappresentanza di bambini e ragazzi, i quali hanno ricevuto la propria personale borraccia termica, donata dal Comune, che nei prossimi giorni verrà distribuita a tutti gli alunni.

E’ questa un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, il cui percorso è iniziato in Luglio nella mozione presentata dal consigliere Anna Maria Sabatini (oggi anche Assessore) e votata all’unanimità dal Consiglio Comunale per “l’adozione di buone pratiche in materia di diminuzione del consumo di plastica monouso nella casa comunale e l’adesione all’iniziativa – Plastic Free Challenge -, promossa dal Ministero dell’Ambiente”.

Nei primissimi giorni di settembre si è poi provveduto, insieme alla responsabile del plesso scolastico la Vicaria Prof. Ester Bernacchia, alla scelta più accurata del modello, sotto l’aspetto tecnico e prestazionale, per rendere più agevole la bevuta ed evitare che il continuo apri/chiudi del tappo rilasciasse micro tossine plastiche.

Ogni bambino e ragazzo avrà ora una propria borraccia in acciaio, dotata di cannuccia con l’incisione del proprio nome e cognome, stemma comunale e i due hashtag #plasticfree #savetheplanet . Per l’esattezza sono 439 le borracce acquistate dal Comune che andranno anche ai piccoli delle materne oltre che a tutti gli studenti di primaria e secondaria di I° grado.

Con questo piccolo ma importante gesto speriamo di poter sensibilizzare i nostri cittadini, già dalla giovane età, al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità, andando a ridurre il consumo di bottigliette di plastica, come pure suggerito dalla mozione che è stata proposta a Novembre dai Consiglieri Domenico Carbone ed Ermenegildo Bevilacqua, in merito alla riduzione dei rifiuti in plastica nelle scuole del territorio comunale.

La borraccia, che è stata donata altresì anche a tutto il corpo docente, sarà un utile e pratico regalo, che allo stesso tempo potrà stimolare la coscienza ecologica ed un uso più consapevole e razionale della plastica monouso.

Dopo l’incontro a scuola, la mattinata è proseguita sulla direzione “green” con l’inaugurazione da parte dell’Amministrazione della casetta dell’acqua a Cerasa (installata presso il parcheggio degli impianti sportivi), che dai prossimi giorni sarà a disposizione di tutta la cittadinanza per l’erogazione di acqua proveniente dal nostro acquedotto sempre potabile, fresca e controllata.

All’inaugurazione della casetta dell’acqua erano presenti oltre al Sindaco, la Giunta, Capigruppo, Consiglieri Comunali, anche: Marco Ciccolini, Presidente AATO – Michele Ranocchi, Direttore AATO – Daniele Tagliolini, Presidente Marche Multiservizi – Mauro Tiviroli, A.D. Marche Multiservizi – Don Stefano Maltempi, Parroco della Comunità, che benedetto l’impianto.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta Facebook dalla pagina Filippo Sorcinelli Sindaco: https://www.facebook.com/filipposorcinellisindaco/videos/154412972893267

