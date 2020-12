Un video del Liceo Artistico Apolloni di Fano per tornare a sperare in una scuola animata e viva

FANO – Il Liceo Artistico “Apolloni” di Fano si reinventa quotidianamente per affrontare le sfide del presente e infondere fiducia nei suoi studenti di ieri, oggi e domani.

“Abbiamo pensato e realizzato – si legge in una nota – in un video il percorso di un visitatore immaginario che percorre tutti e quattro i piani del nostro istituto, incontrando nelle aule e nei laboratori (tra computer, smart Tv, sculture, quadri, plastici e modellini) i docenti delle materie che caratterizzano il liceo artistico.

“Mostriamo uno spazio solo apparentemente vuoto, dove gli oggetti in realtà diventano cose, perché parlano di passione, tentativi, fallimenti e successi. Parlano di chi li ha pensati e costruiti, degli studenti di ieri e di quelli che torneranno ad animare aule, corridoi e laboratori.

“I docenti, inossidabili come lo sono formazione e cultura, attendono il ritorno dell’unica scuola che davvero amano, quella che si compone di volti, voci, emozioni. Non solo. Siamo consapevoli di vivere un momento storico eccezionale e cerchiamo di elaborarlo in modo creativo e ironico, chiedendoci: Si può fermare la didattica?”.

QUI SOTTO IL VIDEO

