Un nuovo punto “No Covid” al Codma di Fano

Donato dall’azienda Ac Engineering, l’edificio sarà sfruttato dall’Area Vasta 1 per tamponi e vaccini

FANO – Un punto “no covid” a disposizione della comunità. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova struttura donata dall’azienda fanese AC Engineering, leader nella progettazione di soluzioni abitative all’avanguardia, alla Protezione Civile. Posizionato all’interno del villaggio del CB Club Mattei al Codma di Fano, l’edificio mobile verrà sfruttato dall’Area Vasta 1 come punto no covid per effettuare tamponi, vaccinazioni e screening preventivi. L’edificio abitativo è di oltre 100 mq ed è stato costruito secondo le ultime tecnologie sfruttando il sistema “Home Done”, brevettato dalla medesima azienda che si basa sull’associazione di due materie prime come l’acciaio ed il polistirene capaci di garantire all’edificio resistenza, leggerezza e confort abitativo.

“Siamo lieti di questo gesto di generosità – spiega il sindaco Massimo Seri – da parte dell’AC Engineering di Angelo Candiracci. Una struttura all’avanguardia di questo genere è fondamentale per alleggerire il peso a cui è già sottoposto il nostro settore sanitario. Confortevole, moderna e accogliente, questo edificio sarà una soluzione ottimale per offrire ai pazienti una risposta a 360 gradi. Sono queste le belle storie che vogliamo raccontare nella nostra città”.

