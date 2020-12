Seri sul 2020: “Ci siamo fatti trovare pronti, gestendo in modo ottimale l’emergenza”

Il primo cittadino ripercorre i risultati ottenuti rimarcando la capacità dell’Amministrazione di fare quadrato davanti alle criticità che si sono palesate

FANO – “Un anno caratterizzato dalla pandemia che ci ha messo a dura prova. Noi ci siamo fatti trovare pronti attraverso un’organizzazione comunale efficiente e operativa”. Il sindaco Seri accelera, snocciola gli interventi e illustra le strategie che il suo governo ha messo in campo durante questo 2020 per fronteggiare l’emergenza legata al Covid 19 e i suoi effetti collaterali.

La premessa sui cui innescare il ragionamento è chiara: “Nessuno poteva prevedere lo tsunami che si è abbattuto su di noi. Oggi se ci guardiamo alle spalle, possiamo affermare di aver fatto un buon lavoro. Nelle fasi più critiche, abbiamo risposto prontamente per arginare l’emergenza che si è creata. Dalla fornitura di pasti caldi, al sostegno a chi aveva fragilità nel proprio nucleo familiare, passando per il supporto fornito ai ragazzi, alle scuole fino ad arrivare alle categorie più colpite e bersagliate dalle conseguenze economiche del Covid. Non ci siamo tirati indietro. Ad esempio, siamo stati reattivi ridefinendo le priorità dell’Ambito che è stato vicino ai più fragili. In questo senso, cito l’erogazione dei buoni spesa che dopo il primo periodo di lockdown, abbiamo riproposto in due fasi per non far mancare il nostro apporto, oltre al progetto ‘Passamano’.

La scuola è stata al centro delle nostre attenzioni con un grande lavoro di organizzazione per garantire l’attività ai 47 istituti fanesi. La bontà del lavoro è testimoniata anche dal riconoscimento attribuito al menu predisposto dai nostri Servizi Educativi che per l’anno scolastico 2019/20 è risultato secondo in Italia. Sull’edilizia scolastica voglio evidenziare come i lavori alla Scuola di Cuccurano siano quasi conclusi, mentre è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento sismico all’Istituto Comprensivo Gandiglio”.

Sempre rimanendo in tema di interventi, Seri punta i riflettori sul mondo dello sport: “Pensando al 2020, cito la riqualificazione del circuito ‘Marconi’, l’intervento alla palestra di Cuccurano e l’ampliamento al Palas Trave che è in fase conclusiva. E’ opportuno ricordare la nuova palestra nella nuova struttura scolastica di Cuccurano, poi cito la partenza dei lavori allo Stadio Mancini per la sistemazione delle tribune e dell’impianto di illuminazione, senza dimenticare l’appalto dei lavori riqualificazione, di ampliamento degli spogliatoi al campo dei ‘Militari’. Procede la realizzazione della Piscina portata avanti dalla Fondazione Carifano in accordo con l’amministrazione”. Di sicuro, uno dei progetti che sta più a cuore a Seri è “la caserma dei ‘Vigili del Fuoco’: grazie alla nostra determinazione subito dopo l’Epifania, poseremo la prima pietra. Riqualificheremo la prima parte della Darsena Borghese che diventerà una bomboniera nel cuore cittadino tra centro e mare, in aggiunta sta prendendo forma il centro di Pari Opportunità e, dopo aver superato alcune criticità, abbiamo quasi concluso le operazioni su Piazzale Amendola per la realizzazione della vasca di contenimento al Lido per raccogliere l’acqua piovana”.

Lo sguardo si sposta poi sulla sicurezza, “con i nuovi punti luce predisporti nelle zone più critiche della città come a San lazzaro insieme all’installazione di nuove telecamere. Rimanendo sui Lavori Pubblici, questa mattina abbiamo approvato un progetto di fattibilità di nuovi parcheggi in Via del Risorgimento per accedere al centro storico. Centro storico, appunto, che potrà essere vissuto parcheggiando all’interno della Caserma Paolini che rimarrà aperta a partire dal 1° gennaio 2021 fino alle 24”.

Non è mancata l’attenzione verso la mobilità sostenibile. “Stanno per terminare i lavori del tratto che collega Pontesasso a Torrette – afferma Seri -, a breve partiranno gli interventi della ciclabile di Via Novembre. È notizia di poco giorni fa, il fatto di aver ottenuto un ulteriore finanziamento di altri 200.000 euro da destinare alla mobilità alternativa”.

Sulla grande viabilità si procede spediti visto che il primo cittadino fa riferimento “ai 20 milioni destinati dalla regione per la Variante di Gimarra con l’affidamento dei primi incarichi per andare avanti con il progetto, così come vivrà di luce nuova il Piano Regolatore con l’approvazione delle nuove politiche urbanistiche. In questa pandemia non abbiamo potuto concretizzare gli incontri per condividere il progetto di crescita della città, pertanto li organizzeremo nella prima parte del 2021”.

Anche la cultura non è stata da meno. Seri evidenzia “la grande vivacità della nostra proposta culturale. Voglio menzionare i tanti eventi, le iniziative e i festival che tengono alto il nostro tenore e il nostro spessore. Nel 2020 abbiamo completato l’acquisto del teatro romano in via De Amicis dalla società ‘La Filanda’ che consideriamo strategico per ospitare un contenitore attrattivo. Non siamo rimasti con le mani in mano, affidando incarichi in accordo con la soprintendenza per verificare cosa si celi lì sotto”.

Il filo conduttore di quest’anno, secondo Seri “è stata la nostra capacità di adattamento. Fano è stata una grande comunità coesa che ha saputo fare sistema, valorizzando le pluralità e le diverse anime del nostro tessuto. Se non avessimo assunto questo atteggiamento, i risultati non sarebbero stati così positivi”.

