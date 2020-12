Nasce Urbino Link: biglietto unico treno + bus per raggiungere la Città Ducale

L’assessore regionale Guido Castelli: “Servizio strategico per valorizzare l’entroterra e la sua ricchezza culturale”

URBINO – Un unico biglietto, acquistabile da tutti i canali Trenitalia, per raggiungere la Città Ducale, la sua Università e il suo patrimonio culturale, in modo rapido, economico e sostenibile, attraverso un servizio integrato ferro + gomma, attivato grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Adriabus, con la partnership della Regione Marche. Il servizio, denominato Urbino Link, sarà attivo dall’8 dicembre 2020.

“In una regione che sconta ritardi atavici nell’accessibilità e nella dotazione infrastrutturale, specie per l’entroterra, il trasporto pubblico è chiamato a svolgere un ruolo strategico per la competitività del sistema – commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Guido Castelli (nella foto)- Ecco perché il caso dell’Urbino Link è una di quelle forme che, in particolare, esaltando l’intermodalità, assolve a questa funzione che è propria del trasporto pubblico delle Marche: quello di legare territori altrimenti in difficoltà per la carenza della dotazione infrastrutturale.

Questa specifica soluzione intermodale individuata ci gratifica ulteriormente perché Urbino è una città universale che va messa nelle condiziono di poter valorizzare i propri talenti: università e patrimonio artistico, in primo luogo. Urbino Link è un pezzo di quella strategia di valorizzazione dell’entroterra particolarmente cara al presidente Acquaroli, soprattutto quando l’entroterra ha questo valore universale che tutti riconoscono alla Città Ducale”.

Da martedì 8 dicembre è possibile giungere a Pesaro con uno dei 76 treni in arrivo nella stazione e proseguire verso Urbino con uno dei bus in partenza ogni 30minuti dalla stazione ferroviaria verso la città. Per usufruire del servizio è sufficiente un unico biglietto, con origine o destinazione Urbino, acquistabile comodamente con l’app di Trenitalia, o presso una delle tante self-service e biglietterie Trenitalia, nonché in tutti i canali di vendita Trenitalia disponibili.

Ma l’Urbino Link non è solo un servizio smart, è anche molto conveniente: si può raggiungere Urbino da Ancona con 8,60 euro, oppure da Rimini con 7,25 euro, o, ancora, attraversare le Marche da San Benedetto del Tronto ad Urbino spendendo 15,10 euro. Il nuovo collegamento, insieme agli altri servizi Link quali il Fermo Link, il Politecnica Link e il Conero Link, è parte integrante di un progetto a favore dell’intermodalità su tutto il territorio nazionale e regionale, utile a migliorare l’interscambio ferro/gomma, facilitare gli spostamenti dei viaggiatori e incentivare una mobilità sempre più green e rispettosa dell’ambiente.

