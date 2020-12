La sera di Natale a Urbino si va alla ricerca del Dipinto Segreto

Chi scoprirà il misterioso dettaglio nella Galleria Nazionale delle Marche? Si potrà partecipare collegandosi alla pagina facebook

URBINO – Molto spesso, in passato, anche i pittori apparentemente più seriosi si sono divertiti a nascondere dei dettagli rivelatori nei loro dipinti. C’è ad esempio chi ha ipotizzato che Alessandro Botticelli, impossibilitato per contratto a rivelarsi, abbia ritratto se stesso nel viandante con la botticella sulle spalle che appare nella Città Ideale oggi nel Walters Art Museum di Baltimora (allegata) che ancora oggi fa discutere la critica nell’attribuzione.

E così sarà anche per il terzo Dipinto Segreto che i concorrenti saranno chiamati a scoprire alle 21 di domani, venerdì 25 dicembre, collegandosi con la pagina facebook della Galleria nazionale delle Marche (https://www.facebook.com/PalazzoDucaleUrbino) del quale verrà pubblicato il dettaglio rivelatore.

Venerdì scorso è stata la guida turistica Daniela Rossi a scoprire in meno di un’ora che un elmo dalla testa di gatto facesse parte del Battesimo di Clorinda di Gaetano Lapis (allegati). Chi sarà il vincitore del terzo ingresso gratuito messo in palio dalla Galleria che accederà gratuitamente, alla riapertura, alle sale del meraviglioso Palazzo ducale di Urbino? Per riuscirci, le regole sono semplici: il primo che indicherà correttamente, scrivendo come commento all’immagine pubblicata, sia il nome dell’autore che il titolo dell’opera alla quale appartiene il dettaglio, vincerà un biglietto di ingresso gratuito al Palazzo Ducale di Urbino ma soprattutto la palma dell’esperto d’arte. Ma attenzione: non si potranno dare più risposte consecutive, vale a dire che dopo aver scritto la risposta occorrerà attendere almeno quella di un altro concorrente, perciò cercate di andare a colpo sicuro, o qualcun altro approfitterà del vostro assist. E se la risposta corretta tarderà, potrebbero giungere dei suggerimenti dall’organizzazione, perciò attenzione e riflessi! Naturalmente saranno considerate solo le risposte di account riferiti a persone fisiche, che saranno comunque verificati in sede di assegnazione del premio.

E Buone Feste dalla Galleria Nazionale delle Marche e La Caccia al Teshorror!

Contatti e informazioni: 3383741927

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it