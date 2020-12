La Befana più famosa d’Italia vola su Facebook per la felicità di tutti i bambini

URBANIA – La Befana più famosa d’Italia fa sapere, dalla sua casa di Urbania, che per l’edizione 2021 farà un volo speciale su Facebook per la felicità di tutti i bambini. La dolce vecchina e le sue aiutanti stanno pensando ad iniziative per far sentire a tutti il calore di questa festa, ma in versione digitale, attraverso laboratori tematici che spaziano dalle letture di favole alla creazione della scopina portafortuna.

La Festa Nazionale della Befana che si tiene annualmente dal 4 al 6 gennaio con sfilate, voli pindarici, migliaia di figuranti e spettacoli divertenti e originali, quest’anno si trasforma in una versione completamente digitale grazie alle iniziative messe in campo dalla Proloco di Casteldurante con Il Natale che non ti aspetti_Digital Edition.

La Befana nazionale apre un ufficio temporaneo su Fb di solo divertimento: uno spazio dedicato alla realizzazione di pigotte a tema befana e un momento dedicato alla cucina con una ricetta sfiziosa e legata al territorio.

Non mancherà un tour virtuale a Urbania, Capitale nazionale della Befana e nella Casa della Befana: al suo interno si scopre dove vive la nonnina più famosa al mondo, tra giochi d’epoca, il calderone in cui prepara le sue pozioni e riserve di dolciumi per i bambini di ogni paese.

La grande novità sarà quella di poter chiacchierare direttamente con la Befana tramite un appuntamento virtuale su piattaforma che permetterà di stare sempre vicino alla figura della nonnina più stravagante che c’è: sarà un momento dove ci si può confidare o semplicemente farsi una risata con la Befana più famosa che c’è!

Tutti gli appuntamenti prenderanno forma e vita nelle giornate tra il 5 e 6 gennaio e saranno trasmessi e caricati sulla pagina FB ( Festa Nazionale della Befana) e IG della Befana (festadellabefana).

La Festa Nazionale della Befana di Urbania rientra all’interno degli eventi de Il Natale che non ti aspetti_Digital Edition organizzato dall’UNPLI Pesaro e Urbino (www.festadellabefana.com).

Le proloco di Pesaro e Urbino hanno lanciato per quest’anno l’edizione digital dell’evento Il Natale che non ti aspetti, un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, l’attenzione di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. A causa dell’emergenza sanitaria, si sta svolgendo un’edizione del tutto speciale e a portata di click: uno spazio online dove tutti possono vivere la magia del Natale, condividere la gioia e celebrare la tradizione.

Tutte le info sono disponibili nel sito www.ilnatalechenontiaspetti.it dove si trovano le iniziative della Digital Edition che ha come lei motiv il colore rosso, il colore della speranza e della vitalità. Poi tanti eventi a portata di click come Ricetta amica, Storie del Cuore, Babbo Natale digitale e i contest online con premi finali: Creail Jingle di Natale e Best Tree 2020.

