Il Città di Falconara vince ancora: espugnare il PalaDolmen vale record e vetta della classifica



BISCEGLIE – Sesta gara, sesta vittoria e le ragazze del Città di Falconara tornano (complice anche il rinvio del match tra Real Statte e Montesilvano) in testa alla classifica di Serie A femminile di calcio a 5.

Dopo due gare rinviate causa Covid, finalmente si torna in campo.

Trasferta insidiosa quella del PalaDolmen, al cospetto di un Bisceglie in forma e in striscia positiva di risultati. E sono state proprio le padrone di casa a passare in vantaggio per prime grazie a un gran diagonale di destro di Tres Villa.

Le Citizens non si sono scomposte e nel giro di 90 secondi ribaltano il risultato. Capitan Luciani ruba palla alla difesa e infila dopo lo scambio con Dal’maz, Marta risolve al meglio lo schema di punizione con velo di Pereira mentre Taty dalla distanza batte Oselame di potenza e precisione.

Nella ripresa le falchette allungano: Dal’maz timbra anche stavolta il cartellino dopo una triangolazione insistita con Pereira. Il Bisceglie non demorde e accorcia le distanze ancora con Tres Villa che beffa Dibiase sul primo palo.

Nel finale mister Ventura prova il quinto di movimento con Nicoletti e Dibiase è costretta agli straordinari su Ribeirete e su Giuliano. Le padrone di casa, sbilanciate, vengono punite da Taty che ruba palla, dribbla Ion e deposita in rete. Il 2-5 taglia le gambe alle pugliesi che non ne hanno più. Alla sirena un motivo in più per festeggiare: il 6 su 6 è record di sempre nella storia della società di via dello Stadio, alla sua ottava partecipazione nella massima serie.

IL TABELLINO

Bisceglie 2

Città di Falconara 5

Bisceglie: Oselame, Nicoletti, Villa, Marino, Giuliano, Annese, Ion, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Loconsole. All. Ventura

Città di Falconara: Dibiase, Taty, Luciani, Nona, Dal’maz, Guti, Marta, Sabbatini, Pereira, D’Amaro, Ferrara, Pesaresi. All. Neri

MARCATRICI: 4’38” p.t. Villa (B), 5’01” Luciani (F), 6′ Marta (F), 6’31” Taty (F); 4’44” s.t. Dal’maz (F), 11’53” Villa (B), 18’12” Taty (F).

AMMONITE: Villa (B), Guti (F).

ARBITRI: Antonio Nappo (Ercolano), Arrigo D’Alessandro (Policoro) CRONO: Domenico De Candia (Molfetta)

