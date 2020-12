Coronavirus / Oggi altri 9 decessi, il più giovane (61 anni) senza patologie pregresse

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore, si sono verificati quattro decessi e che di altre cinque persone, decedute nei giorni scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid.

Le persone decedute comunicate oggi sono pertanto nove. Si tratta di tre donne e sei uomini. Il più giovane – 61 anni, di Macerata – non aveva patologie pregresse. Il numero delle vittime, nelle Marche, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 1.364.

Sono invece 601 le persone ricoverate negli ospedali marchigiani: 87 si trovano nei reparti di terapia intensiva, 144 in quelli semi intensivi e 370 negli altri reparti.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 3510 tamponi: 2120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 698 nello screening con percorso Antigenico) e 1390 nel percorso guariti.

I positivi sono 293 nel percorso nuove diagnosi (47 in provincia di Macerata, 62 in provincia di Ancona, 89 in provincia di Pesaro-Urbino, 16 in provincia di Fermo, 68 in provincia di Ascoli Piceno e 11 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (65 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (109 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero.

Per altri 31 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 698 test e sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

LE TABELLE

