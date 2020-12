Cinque respiratori alla casa di riposo di Jesi grazie alla Andrea Bocelli Foundation

JESI – Dalla Andrea Bocelli Foundation una importante donazione alla casa di riposo di Via Gramsci: cinque respiratori automatici, della migliore tecnologia, per aiutare gli anziani ospiti in maggiore difficoltà, particolarmente utili non solo in questo periodo di pandemia, perché si tratta di apparecchiature preziose per tutte le patologie dove si registra una insufficienza respiratoria.

La donazione, frutto dei contatti presi dall’assessore ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri, arricchisce la dotazione strumentale della casa di riposo e favorisce ulteriormente quei trattamenti socio-assistenziali che permettono all’anziano ospite, ancorché malato, di poter restare nella struttura, evitando così il ricovero ospedaliero.

“Ringrazio la Andrea Bocelli Foundation per la squisita sensibilità – ha sottolineato l’assessore Marialuisa Quaglieri – inserendo anche Jesi e la nostra casa di riposo all’interno di un programma di solidarietà che so essere davvero straordinario. Trovare interlocutori così attenti è, per qualsiasi ente locale, di fondamentale importanza per ampliare, al di là delle risorse pubbliche che riesce a mettere in campo, la gamma di servizi ai soggetti più fragili”.

Dalla Andrea Bocelli Foundation, per altro, anche un’altra graditissima sorpresa: alcuni cd autografati dal celebre cantante che allieteranno le feste natalizie degli anziani ospiti con alcune tra le più belle performance del celebre cantante amato in tutto il mondo.

“Durante questo 2020 nel nostro Paese siamo stati messi a dura prova. È per questo che ABF si è attivata per essere al fianco di chi ha cura della nostra salute e dei pazienti. – dice il Direttore Generale Laura Biancalani – La vicinanza alle comunità in cui lavoriamo, alle realtà in cui le nostre relazioni si stringono, per noi è fondamentale per quel patto di fiducia e stima che fa sì che i nostri progetti trovino ragione e concretezza. Nelle Marche operiamo dal 2017, dopo il sisma 2016, e da allora ci adoperiamo affinché questa bellissima terra e le sue persone possano esprimersi al meglio”.

Durante la campagna Covid Emergenza Sanitaria la Andrea Bocelli Foundation ha donato circa 1,5 milioni di euro con i quali sono stati acquistati macchinari per ospedali, dispositivi di protezione e respiratori per strutture sanitarie e socio-assistenziali. È possibile sostenere i progetti ABF inviando un sms o chiamando da rete fissa il 45516, oppure donando sulla pagina dona.andreabocellifoundation.org

La Andrea Bocelli Foundation: empowering people and communities.

La Andrea Bocelli Foundation nasce nel 2011 dalla volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia, per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale. ABF promuove e sostiene progetti nazionali e internazionali, che favoriscono il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.

Con iI programma Challenges ABF opera nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, per mettere insieme le migliori intelligenze e trovare soluzioni innovative, che aiutino le persone ad affrontare e superare i limiti posti dalla loro disabilità, per una migliore qualità di vita.

Il Programma Break the Barriers ha come obiettivo il sostegno e la promozione di progetti che aiutino le fasce più deboli della popolazione in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, dove condizioni di povertà, malattie, malnutrizione e complesse situazioni sociali invalidano o riducono le aspettative di vita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it