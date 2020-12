Arretramento della ferrovia, Ricci e Seri al lavoro per presentare un unico progetto per Pesaro e Fano

Al centro dell’incontro anche l’ipotesi di un secondo casello autostradale Fano Nord

PESARO – Incontro, questa mattina, tra il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e quello di Fano Massimo Seri sul tema del Recovery Plan: «Abbiamo appreso positivamente – spiegano – che tra le priorità del Ministero c’è il potenziamento della tratta adriatica ferroviaria e l’arretramento del tratto marchigiano compreso tra le due città».

Nello specifico, come già sottolineato dal sindaco Ricci in occasione del Future Day, «poniamo il tema dell’alta velocità Bologna-Ancona-Roma. Siamo al lavoro, anche tecnicamente, per presentare un unico progetto di arretramento della ferrovia per entrambe le città. Abbiamo caratteristiche morfologiche simili, con due colli che separano il territorio (Ardizio e colle di Roncosambaccio, ndr)». Mentre sul resto del versante, «si ragionerà se mantenere l’attuale tracciato oppure modificarlo», aggiungono Ricci e Seri annunciando l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto.

Tavolo di lavoro che verterà anche sulle opere che intervengono sulla viabilità su strada che collega i 2 comuni, nello specifico «il rilancio degli investimenti, che coinvolgono anche Società Autostrade, per la realizzazione del casello autostradale Fano nord».

