Analisi dei tamponi con risultati in 24 ore anche al Laboratorio della Croce Azzurra di Jesi

JESI – Il Laboratorio Analisi “Croce Azzurra” di Jesi, struttura convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale come laboratorio specializzato in Chimica Clinica, Ematologia, Microbiologia e Medicina del Lavoro, si è dotato in questi giorni di un macchinario molto sofisticato che consente di processare i tamponi molecolari e verificare l’eventuale positività al Covid, con risposta in 24 ore.

Un sistema di grande sensibilità ed efficienza che permette di accorciare notevolmente i tempi di attesa, messo a punto dalla Diatech di Jesi, azienda leader nella ricerca e nella commercializzazione di kit diagnostici per test farmacogenetici.

Il Laboratorio Analisi Croce Azzurra, gestito dalla titolare Dr.ssa Gloria Magagnini e dal Direttore del laboratorio Dr. Giuseppe Mendola, è un centro diagnostico all’avanguardia, autorizzato dal SSN dal 1976 per l’erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio in regime ambulatoriale in classe 5 (eccellenza), come da decreto del dirigente della P.F. “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e ricerca”della Regione Marche.

Il laboratorio è impegnato per contrastare efficacemente il diffondersi dell’epidemia, con personale qualificato, test di grande attendibilità, sanificazione costante e percorsi rigorosi che garantiscono la sicurezza della clientela e degli operatori.

Oltre ai test sierologici sia rapidi che quantitativi per l’individuazione degli anticorpi al virus, la Croce Azzurra esegue Tamponi Molecolari per la rilevazione del Virus Sars Cov 2.

Quest’analisi di laboratorio, metodo più efficace ed attendibile, identifica tracce specifiche del genoma del Coronavirus a partire da un tampone naso faringeo, quindi conferma la presenza di infezione in soggetti sintomatici, pre-sintomatici o asintomatici.

Il campione di secrezione respiratorie viene processato con una tecnica di biologia molecolare Real Time RT-PCR per la rilevazione del genoma RNA del virus Virus Sars Cov 2.

I Tamponi Molecolari vengono eseguiti nell’ambulatorio del Laboratorio Croce Azzurra, in viale della Vittoria 56/E Jesi, da personale infermieristico professionale; il tampone viene poi processato in laboratorio con il sistema “EasyPGX sistema worldwide” in modo rapido e veloce, di assoluta e massima attendibilità.

Per questo tipo di prelievo il laboratorio lavora tutti i giorni su appuntamento telefonando allo 0731.59780. È possibile ricevere il referto online.

La tariffa al pubblico del Tampone Molecolare, compresa la procedura di prelievo, è stabilita dalla Regione Marche ed è la stessa applicata dal Servizio Sanitario Nazionale.

INFO:

Laboratorio Analisi “Croce Azzurra”

Via della Vittoria 56/E 60035 JESI (AN)

www.labanalisicroceazzurra.it

info@labanalisicroceazzurra.it

Tel: 0731. 59780

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it