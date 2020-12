A San Costanzo approvata la variazione di bilancio per pianificare nuovi interventi

SAN COSTANZO – Anche a San Costanzo si è proceduto all’approvazione della variazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022.

Gli enti locali rispettano (durante la gestione e le variazioni di bilancio) il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili previste, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.

Non solo il nostro Ente rispetta tutti i parametri imposti garantendo il pareggio economico-finanziario, ma possiamo anche comunicare che non sussistono debiti fuori bilancio e che la gestione degli incassi e dei pagamenti permette di evitare l’utilizzo di anticipazioni di cassa.

Relativa all’anno 2020, era prevista tra le opere pubbliche la realizzazione di un marciapiede in strada San Fortunato, di una manutenzione e di una messa in sicurezza di un tratto di banchina in via Garibaldi per un importo complessivo di 100.000,00€ finanziato attraverso la vendita di loculi. Ad oggi, non si è rispettata tale previsione per la realizzazione delle opere sopracitate, ma grazie ad un incremento di 7.000,00€ degli oneri di urbanizzazione ed attraverso l’applicazione dell’avanzo per 23.000,00€ siamo riusciti a garantire comunque la copertura economica necessaria per l’intera realizzazione degli interventi previsti.

Viene inoltre applicato l’avanzo per finanziare ulteriori spese nello specifico:

Acquisto di termo-scanner e videocitofono intelligente per un importo totale di 8.200,00€.

Il termo-scanner collegato alla porta scorrevole garantirà l’ingresso in sicurezza in Municipio grazie alla rilevazione della temperatura corporea con rilevazione di mascherina indossata. Il videocitofono permetterà di collegarsi in video e audio con ogni singolo ufficio e funzionario che potrà rispondere ed aprire dalla propria postazione. Per Piazza Pascolini, vengono aggiunti altri 2.700,00€ per il completo rifacimento dell’illuminazione della piazzetta che ospita lo storico monumento ai caduti. L’intervento rivisiterà completamente l’impianto elettrico ridando luce non solo all’intera area ma anche alle mura castellane retrostanti.

3.000,00€ andranno invece per l’acquisto di una pensilina da posizionare presso la fermata dello scuolabus nella frazione di Cerasa, in località “il Colle”, andando così a creare una sosta d’attesa più idonea, più sicura e che sia in grado di riparare i bimbi dalle intemperie.

Sono inoltre state fatte variazioni di bilancio e storni tra i vari capitoli al fine di poter effettuare i seguenti interventi:

– 3.500,00€ manutenzione ordinaria per Palazzo Cassi per riparazione impianto termico;

– 3.500,00€ acquisto borracce “Plastic Free” per tutti i bambini, ragazzi, maestre e prof. delle nostre scuole.

A tal proposito il sindaco Filippo Sorcinelli ha detto: “Soddisfatto del lavoro degli uffici, stanziate le ultime risorse previste per investimenti e acquisti rivolti alla comunità e non solo.

Marciapiede in zona San Fortunato, pensilina attesa autobus comunale in zona Il Colle a Cerasa e borracce per tutti gli studenti. Queste alcune delle ultime novità previste prima della fine dell’anno”.

Ed il vice sindaco e assessore al bilancio Omar Ciani ha aggiunto: “Il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, è garantito il pareggio di bilancio. Nonostante le problematiche create dal covid, non si verificano debiti fuori bilancio e non risultano necessarie anticipazioni di cassa, a conferma di una discreta liquidità dell’ente e di un buono stato di salute del bilancio comunale”.

