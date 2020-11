Rosaria Diamantini nuovo segretario della Federazione di Ancona di Rifondazione Comunista

ANCONA – “Le difficoltà logistiche della pandemia – si legge in una documento diffuso dalla Federazione di Ancona di Rifondazione Comunista – hanno portato alla decisione di rinviare all’autunno 2021 il congresso nazionale del Partito e di usare questi mesi per l’approfondimento e il dibattito sui prossimi compiti e sulle azioni da promuovere.

“Questo sarà pure il tempo di sperimentare e rinnovare ed è con questo spirito che il Comitato federale ha eletto alla segreteria la compagna Rosaria Diamantini, attivissima nella costruzione di reti sociali soprattutto in difesa della sanità pubblica e dei diritti oltre che animatrice della lista “Senigallia Resistente” coalizione sociale che nelle comunali di quella città ha rappresentato ieri e soprattutto oggi un sicuro punto di riferimento per la sinistra che propone, non si omologa e non si arrende.

“Insieme a lei è stato eletto a tesoriere il compagno Luca Gardoni portatore di un progetto che pensa al finanziamento dell’agire politico attraverso un più forte e motivato legame con le realtà sociali. Si apre quindi per Rifondazione nella provincia di Ancona una nuova fase, certamente impegnativa ma piena di possibilità per fare del Partito – conclude Rifondazione Comunista – uno spazio socialmente utile e uno strumento di crescita per quanti vogliono lottare e impegnarsi per l’alternativa”.

