Positivo accordo a Pesaro tra Vigilar e Confcommercio

PESARO – E’ stata siglata oggi, mercoledì 11 novembre, una nuova importante convenzione tra la Confcommercio di Pesaro e Urbino/Marche Nord e l’Agenzia di Vigilanza privata Vigilar che ha sede a Fano.

A esporre l’accordo erano presenti il Direttore Generale Confcommercio Amerigo Varotti coadiuvato dal Segretario di Fano Marco Arzeni e il Vice Presidente provinciale Barbara Marcolini mentre VIGILAR era rappresentata dal titolare Alessandro Giuliani con il responsabile G.Paolo Bargnesi.

L’associazione ha firmato quindi una convenzione con VIGILAR Srl , istituto fanese di eccellenza nel settore della vigilanza privata, che mette a disposizione sia un servizio di presidio dinamico nelle ore notturne nonché la possibilità sia di istallare o noleggiare un nuovo impianto di video sorveglianza che collegare al pronto intervento impianti già in dotazione degli esercenti, il tutto a costi estremamente contenuti.

Per la Confcommercio, come ha sottolineato il Direttore Varotti, “nel riconoscere ed apprezzare gli sforzi profusi quotidianamente da tutte le forze dell’ordine per presidiare il territorio e contrastare la criminalità, avvertiamo l’esigenza di contribuire anche privatamente, per quanto possibile, alla tutela delle nostre attività, attraverso un maggior presidio delle nostre attività o con l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Legalità e sicurezza sono temi che ci vedono impegnati in prima fila e sui quali l’attenzione deve restare massima, anche perché rappresentano la pre-condizione indispensabile per poter fare impresa”. La criminalità – aggiunge la Vice Presidente Barbara Marcolini – è un grave ostacolo allo sviluppo e in uno scenario come l’attuale di imprese già stremate da anni di crisi, le risorse sottratte dalla criminalità sotto forma di furti o rapine, contraffazione e abusivismo risultano ancora più dannose e intollerabili, gravando gli imprenditori di una sensazione di insicurezza che rende più pesante la loro già difficile quotidianità”.

“Riteniamo la sicurezza un diritto di tutti, e con il sensibile aumento degli episodi di furto di questi ultimi periodi ci stiamo adoperando con tutte le energie che abbiamo a disposizione per contrastarli”, afferma Alessandro Giuliani, fondatore e titolare di Vigilar, e spiega che la convenienza economica che ne deriva da questa convenzione permetterà anche ai titolari degli esercizi maggiormente colpiti dal susseguirsi dei DPCM, di poter usufruire dei servizi di vigilanza.

Giuliani continua, “anche noi sposiamo la causa della promozione e del processo dello sviluppo

economico”. Tra le cose che hanno in comune Vigilar e Confcommercio emerge lo spirito di servizio: per Vigilar a garanzia della sicurezza. Giuliani conclude con una affermazione importante “Vigilar è tra i rappresentanti dei diritti in materia di sicurezza non solo dei propri clienti ma anche verso i territori che presidiamo”.

Vigilar in numeri:

Anno di costituzione 2000

Numero clienti attivi 1.800

Numero dipendenti 90

Numero pattuglie operative 10

Numero sedi 2 (Fano – Rimini)

Vigilar il core business:

Vigilar nasce e si specializza come Vigilanza Privata affermandosi dapprima a Fano e nel circondario come

azienda leader nella sicurezza in abitazioni private, esercizi commerciali, siti produttivi e istituti bancari.

La qualità dei servizi di vigilanza ha consentito di allargare l’area geografica e acquisire nuove quote di

mercato in tutta la Provincia di Pesaro-Urbino sino alla necessità, per garantire la qualità del servizio, di

aprire una seconda sede a Rimini.

Vigilar Green Division

La cura per la sicurezza dei clienti ha fatto reagire velocemente Vigilar alla emergenza sanitaria: Vigilar

Green Division, dopo ad avere ottemperato ai severi protocolli normativi emanati dal Ministero della

Salute, si è adoperata sin da subito nella sanificazione degli ambienti curando ogni parte del processo

iniziando dalla selezione dei disinfettanti e dei sanificanti.

