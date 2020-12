L’ex ferrovia Fano-Urbino e la superficialità di chi non è bene informato

FANO – Dall’Associazione Fiab Fano For.Bici riceviamo: “Sorprende la superficialità di chi parla della Fano-Urbino come se fosse una “ferrovia turistica”, in futuro utilizzabile addirittura per il trasporto pubblico locale, e di “interferenze” tra biciclette e treni. Evidentemente mancano alcune informazioni fondamentali:

1 – la Fano Urbino da anni non è più una ferrovia ma solo un bene immobile ; lo dimostra tra l’altro la decisione di RFI, per fortuna bloccata, di vendere a pezzi questo bene di sua proprietà;

2 – le presunte interferenze: la stessa RFI ha autorizzato una pista ciclabile lungo i binari proprio perché i treni non ci possono passare;

3 – non essendo più una ferrovia, è venuto meno il vincolo di inedificabilità entro la fascia di rispetto, dove infatti sono stati legittimamente ampliati o costruiti numerosi edifici;

4 – la legge che istituisce le ferrovie turistiche dice per ben 4 volte che alcune tratte “possono” diventare “turistiche“ solo “ a condizione che ” vengano trovati i finanziamenti; siccome nessuno ha idea di dove trovare “ben oltre” 100 milioni (= oltre 193 miliardi delle vecchie lire) attualmente non esiste alcuna “ferrovia Fano Urbino”.

Inoltre, una ferrovia eventualmente ricostruita

non potrebbe fare il trasporto pubblico locale perché le norme di sicurezza non consentono più il passaggio a raso dei convogli nei centri abitati ;

; dovrebbe sottostare alle seguenti prescrizioni emanate dall’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria: “I PL sprovvisti di dispositivi automatici … devono essere presenziati a terra da personale opportunamente istruito che provveda a chiudere i PL lato strada ed impegnati dai treni solo dopo che il macchinista si sia arrestato prima del ciglio della strada e abbia verificato l’avvenuta chiusura manuale dell’attraversamento”, nel nostro caso ben 97;

da chi verrebbe gestita? con quali risorse? in base a quale progetto? non sarebbe un inutile doppione dei bus che coprono tutto il territorio, e non solo il fondo valle, con tantissime comode fermate?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it