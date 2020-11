Il Coronavirus ha fatto altre nove vittime nelle Marche

ANCONA – Altre nove vittime, nelle ultime 24 ore, nella nostra regione. Si tratta di sei uomini e tre donne. Tra le vittime anche un senigalliese di 83 anni, morto all’ospedale della sua città, che non presentava alcuna patologia pregressa.

Nel contempo sono saliti a 603 i pazienti ricoverati negli ospedali marchigiani. Di questi 78 sono nelle aree di terapia intensiva, 138 in quelle semi intensive e 387 nei reparti non intensivi.

Gli ospiti nelle strutture territoriali sono invece 155, suddivisi tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara e Ripatransone. Sono invece 18.058 le persone in quarantena per contatti con contagiati.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 2308 tamponi: 1229 nel percorso nuove diagnosi e 1.079 nel percorso guariti.

I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi (115 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 68 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 24 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall’estero.

Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

