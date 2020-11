E’ morto l’imprenditore jesino Gennaro Pieralisi

JESI – E’ deceduto Gennaro Pieralisi. L’imprenditore, 82 anni, ha cessato di vivere all’Ospedale Marche Nord, a Pesaro, dove era stato ricoverato alla fine di ottobre dopo essere risultato positivo al Covid.

Gennaro Pieralisi era il presidente di uno dei maggiori gruppi industriali delle Marche.

Il vice presidente della Regione e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Gennaro Pieralisi.

“Il Cavalier Pieralisi – afferma Carloni – è stato per me personalmente e per tutta la regione un esempio per il grande impegno che ha sempre dimostrato nei confronti della sua comunità e per il grande contributo dato al mondo delle imprese e del lavoro. Un uomo punto di riferimento per l’intero territorio grazie alla sua forza d’animo, alla sua concretezza e alla lungimiranza che lo ha sempre contraddistinto. Alla famiglia, al figlio Gabriele e ai nipoti vanno le mie più sentite condoglianze”.

Nell’apprendere la notizia della scomparsa di Gennaro Pieralisi, anche il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli esprime cordoglio alla famiglia, con sentimenti di stima e ammirazione per un imprenditore e un mecenate illuminato che ha saputo creare e dare lavoro, portando la Vallesina nel mondo e contribuendo alla crescita del sistema Marche.

“Un grandissimo imprenditore, ma non solo, era anche un uomo che perseguiva e sosteneva la cultura come via di crescita della collettività. E’ il privato che in assoluto ha più creduto nella Fondazione Pergolesi Spontini. Ha anche fondato il museo Stupor Mundi dedicato a Federico II, era convinto del valore della memoria, dell’arte e dello spettacolo quali attività che generano sviluppo sociale ed economico”. Così la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi ricorda l’Ing. Gennaro Pieralisi, presidente dell’omonimo gruppo industriale, scomparso questa mattina.

L’ente che gestisce le attività del Teatro Pergolesi, e che promuove l’opera dei compositori Giovanni Battista Pergolesi e di Gaspare Spontini, ha avuto in Pieralisi uno dei suoi più assidui sostenitori privati, fin dalla nascita nel 2001, in qualità di Fondatore Sostenitore. “Importante e prezioso il suo apporto di pensiero e di conoscenze manageriali all’interno del nostro consiglio di amministrazione, dove è rimasto ininterrottamente fino al 2019”, ricorda il direttore generale Lucia Chiatti. La Fondazione si stringe al dolore della famiglia e dell’intera città di Jesi.

La camera ardente dell’ingegner Gennaro Pieralisi sarà allestita, a partire dalle ore 10 di domenica 8 novembre, presso la casa del commiato Ciccoli e Brunori, di fronte all’azienda Pieralisi.

I funerali si terranno lunedì 9 novembre, alle ore 14.30, presso il Duomo di Jesi.

