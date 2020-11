Da lunedì il trasferimento di 53 dipendenti dal Palazzo della Provincia di Pesaro

Anche l’Orchestra Sinfonica Rossini lascerà in settimana i due locali che aveva a disposizione

PESARO – Inizierà lunedì mattina il trasferimento di 53 dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino dalla sede in cui sono stati riscontrati problemi statici alla palazzina dove si trovano gli Uffici tecnici dell’ente, sempre in viale Gramsci 4. “Insieme ai dirigenti e al segretario generale – spiega il direttore generale Marco Domenicucci – abbiamo completato l’individuazione delle postazioni di lavoro e da lunedì si comincerà il trasferimento del personale, delle strumentazioni e di tutto il necessario per l’attività lavorativa”.

Sempre la prossima settimana l’Orchestra Sinfonica “G.Rossini” (non il Conservatorio statale di musica ‘G.Rossini’ come erroneamente indicato in un precedente comunicato) libererà i due locali che aveva a disposizione all’interno della palazzina degli Uffici tecnici della Provincia (dove aveva allestito gli uffici di produzione e organizzazione, per un totale di 6 persone che lavoravano al loro interno), per lasciare spazio ai dipendenti dell’amministrazione provinciale rimasti senza sede. (g.r.)

