Coronavirus / Oggi altri 11 decessi, saliti a 577 i ricoveri negli ospedali marchigiani

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono verificati 11 decessi.

Ed oggi sono anche saliti a 577 i ricoveri negli ospedali della regione. In terapia intensiva ci sono 78 degenti, in semi intensiva 136, e nei reparti non intensivi 363. I pazienti presenti nei pronto soccorso salgono invece ad 86.

Al momento le persone in quarantena per contatti con i contagiati sono 18.346, dei quali 3.013 con sintomi, 604 operatori sanitari

Ed oggi il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1620 tamponi: 928 nel percorso nuove diagnosi e 692 nel percorso guariti.

I positivi sono 282 nel percorso nuove diagnosi (60 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 35 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (108 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (8 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (7 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero.

Per altri 25 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

