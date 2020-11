Coronavirus / Oggi altre 5 vittime, saliti a 521 i ricoveri negli ospedali

ANCONA – Altri cinque decessi, oggi, nelle Marche, correlati al coronavirus. Il Servizio Sanità della Regione ha reso noto che sono morti una donna di 90 anni, residente a Castelfidardo (all’Inrca di Ancona); un uomo di 77 anni, residente a Fabriano, all’ospedale di Torrette. Nella Rsa di Campofilone sono invece deceduti un uomo di 79 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare e uno di 91 residente ad Acquasanta Terme. Una quinta persona – un uomo di 87 anni – è invece morta nella sua abitazione di Monte Urano.

Nel contempo sono saliti a 521 i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, 17 in più rispetto a venerdì.

I degenti in terapia intensiva sono oggi 67 (7 più di ieri), quelli nelle aree semi intensive sono 145 (anche in questo caso con 15 in più rispetto a venerdì) e quelli nei reparti non intensivi sono 309.

I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 8.736 a 9.306.

E sono 15.581 le persone in quarantena per contatti con contagiati.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 3603 tamponi: 2075 nel percorso nuove diagnosi e 1528 nel percorso guariti.

I positivi sono 631 nel percorso nuove diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 236 nella provincia di Ancona, 53 nella provincia di Pesaro-Urbino, 136 nella provincia di Fermo, 64 nella provincia di Ascoli Piceno e 25 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (105 casi rilevati), contatti in setting domestico (134 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (169 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (29 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 5 rientri dall’estero (Pakistan, Romania, Albania).

Per altri 149 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

