Coronavirus / Nuovo record di decessi nelle Marche: 11 nelle ultime 24 ore

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore, ci sono stati altri 11 decessi correlati al coronavirus. Si tratta di cinque uomini e sei donne, tutti con patologie pregresse, tra i 67 ed i 98 anni.

Erano residenti a Monte San Giusto (2), San Benedetto del Tronto (2), Fabriano (2), Ascoli Piceno, Camporotondo di Fiastrone, Fano, Loro Piceno e Jesi.

E sempre oggi viene comunicato che, negli ospedali della regione, sono ricoverate 610 persone: 74 nei reparti di terapia intensiva; 128 in quelli di semi intensiva e 408 negli altri reparti.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4186 tamponi: 2547 nel percorso nuove diagnosi e 1639 nel percorso guariti.

I positivi sono 733 nel percorso nuove diagnosi (201 in provincia di Macerata, 260 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 114 in provincia di Fermo, 100 in provincia di Ascoli Piceno e 7 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (102 casi rilevati), contatti in setting domestico (178 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (211 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (33 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (10 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati) e 2 rientri da altra regione. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Con ritardo – oltre le 96 ore – sono stati refertati anche 297 tamponi: di questi, 100 risultano positivi. Il che significa che i nuovi positivi sono 833.

LE TABELLE

