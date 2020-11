Coronavirus / Nelle ultime 24 ore altri 9 morti nelle Marche

ANCONA – Altri nove i morti nelle Marche, nelle ultime 24 ore, correlati al coronavirus. Sale così a 1.111 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Oggi sono deceduti sette uomini e due donne. La più giovane è una donna di 50 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare.

Oltre alla giovane donna – deceduta a San Benedetto del Tronto -, sono morti un 77enne e un 90enne di Ascoli Piceno; un 73enne di Cupra Marittima; un 90enne di Ancona; un 75enne di Chiaravalle; un 85enne di Macerata; un 71enne di Sassocorvaro e una 86enne di Vallefoglia..

Sono sempre 74 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; mentre sono invece saliti a 142 quelli nei reparti sub intensivi. Complessivamente i contagiati ricoverati negli ospedali marchigiani sono 558. Altre 152 persone sono invece ospitate nelle strutture territoriali.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4275 tamponi: 2375 nel percorso nuove diagnosi e 1900 nel percorso guariti.

I positivi sono 779 nel percorso nuove diagnosi (247 in provincia di Macerata, 272 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 102 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 0 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (114 casi rilevati), contatti in setting domestico (186 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (262 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (23 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (18 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 0 rientri dall’estero.

Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

