Coronavirus / Dieci vittime anche oggi, saliti a 600 i degenti negli ospedali marchigiani

ANCONA – Nelle ultime 24 ore, nelle Marche, ci sono stati altri dieci decessi correlati al covid. Si tratta di 7 donne e 3 uomini, di età compresa tra i 76 ed i 97 anni. Tutti presentavano patologie pregresse.

Le vittime erano residenti ad Ascoli Piceno, Ancona, Civitanova Marche, Acquaviva Picena, Maltignano, Pergola, Fabriano, Arcevia, Montefano. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è così salito a 1.077.

Sempre oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha anche reso noto che sono arrivati a 600 i ricoveri per covid negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono 75, quelli in semi intensiva 149 ed i degenti nei reparti non intensivi 376.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2608 tamponi: 1425 nel percorso nuove diagnosi e 1183 nel percorso guariti.

I positivi sono 504 nel percorso nuove diagnosi (134 nella provincia di Macerata, 102 nella provincia di Ancona, 70 nella provincia di Pesaro-Urbino, 40 nella provincia di Fermo, 141 nella provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (81 casi rilevati), contatti in setting domestico (106 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (24 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (6 casi rilevati) e 1 rientro da altra regione.

Per altri 117 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

