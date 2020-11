Coronavirus / Altri 6 decessi nelle Marche, saliti a 610 i positivi ricoverati in ospedale

ANCONA – Altri sei decessi, nelle ultime 24 ore, nelle Marche. Lo ha comunicato il Servizio Sanità della Regione. Si tratta di quattro uomini e due donne, tutti con patologie pregresse.

Tre vittime nella residenza territoriale di Campofilone: un settantenne di Roccafluvione, un ottantanovenne di Civitanova Marche e un ottantacinquenne di Porto Sant’Elpidio.

Le altre tre vittime sono una ottantatreenne di Montelupone, un novantenne di Pesaro e un sessantottenne d Fabriano.

Ed aumenta ancora il numero di persone ricoverate negli ospedali marchigiani. Nelle ultime 24ore sono passati da 600 a 610. Aumentati i degenti nei reparti non intensivi (409); diminuiti quelli in Intensiva (74) e in semi intensiva (127).

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3656 tamponi: 2067 nel percorso nuove diagnosi e 1589 nel percorso guariti.

I positivi sono 702 nel percorso nuove diagnosi (154 nella provincia di Macerata, 177 nella provincia di Ancona, 86 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo, 182 nella provincia di Ascoli Piceno e 21 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (133 casi rilevati), contatti in setting domestico (179 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (203 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (28 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati).

Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

