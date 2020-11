Coronavirus / Altri 11 morti nelle Marche, 2 all’Ospedale di Senigallia

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore, si sono verificati sei decessi e che di altre cinque persone, decedute, nei giorni scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi sono pertanto 11.

Due i decessi all’Ospedale di Senigallia: una sessantaseienne di Ostra Vetere ed una senigalliese di 92 anni. Tutti con patologie pregresse.

Negli ospedali della regione sono frattanto scesi a 604 i pazienti ricoverati in quanto contagiati dal virus. 78 di loro sono ospitati nei reparti di terapia intensiva.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3795 tamponi: 2213 nel percorso nuove diagnosi e 1582 nel percorso guariti.

I positivi sono 667 nel percorso nuove diagnosi (152 in provincia di Macerata, 213 in provincia di Ancona, 168 in provincia di Pesaro-Urbino, 78 in provincia di Fermo, 51 in provincia di Ascoli Piceno e 5 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (110 casi rilevati), contatti in setting domestico (156 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (208 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (16 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero.

Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

