CORONAVIRUS / Altre 8 vittime nelle Marche, 560 i ricoveri in ospedale

ANCONA – Anche oggi, nelle Marche, sono da segnalare altre sei vittime correlate al coronavirus. Inoltre per altre due persone, decedute nei giorni scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Il che significa che le persone decedute, comunicate oggi dal Servizio Sanità della Regione, sono pertanto otto.

Ma, fortunatamente, oggi rallenta l’aumento dei ricoveri. Al momento, negli ospedali marchigiani, ci sono 560 pazienti (due più di ieri).

E sono 77 (3 più di ieri) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; 143 quelli nei reparti sub intensivi e 340 negli altri reparti ospedalieri.

Un dato da non sottovalutare è anche il continuo aumento dei positivi messi in isolamento domiciliare: al momento nelle Marche ce ne sono ben 13.489. Complessivamente le persone isolate in casa per contatto con i contagiati sono 17.895, tra questi ci sono 582 operatori sanitari.

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3819 tamponi: 2289 nel percorso nuove diagnosi e 1530 nel percorso guariti.

I positivi sono 707 nel percorso nuove diagnosi (224 in provincia di Macerata, 181 in provincia di Ancona, 154 in provincia di Pesaro-Urbino, 83 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 6 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (99 casi rilevati), contatti in setting domestico (182 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (209 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (32 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero.

Per altri 142 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

