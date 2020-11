Chiaravalle Domani: “Compriamo vicino, sosteniamo i nostri commercianti”

CHIARAVALLE – “Durante la nostra attività di ascolto dei cittadini – si legge in una nota del Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani – che nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, sta continuando grazie alla disponibilità del sindaco, in versione chat su Skype: damianocostantini, abbiamo raccolto il seguente messaggio che contiene un invito che facciamo nostro e che vogliamo rivolgere a tutti.

“Carissimi concittadini “Vogliamo invitarvi tutti a riflettere sul difficile momento che stiamo vivendo. A Natale per i nostri piccoli regali, non acquistiamo su internet, non andiamo troppo lontano, ma rivolgiamoci ai negozi del nostro comune, quando possibile. Cerchiamo tutti, nel nostro piccolo, di risollevare l’economia del nostro paese. Questo senso civico e morale ci aiuterà ora che la preoccupazione insidia la nostra salute ma anche il nostro futuro”.

“Compriamo vicino – conclude il Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani – compriamo meglio compriamo con il cuore!”

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it