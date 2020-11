Autocarro resta incastrato sotto un ponte della superstrada

MERGO – Nella tarda mattinata di oggi, alle ore 11,05, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi si è recata lungo la Statale 76, nei pressi di Mergo, dove un autocarro era rimasto incastrato sotto il ponte della Superstrada.

I Vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati per liberare l’automezzo.

Per consentire l’intervento la strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia fino alla messa in sicurezza di tutta l’area.

