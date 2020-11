Auto in fiamme a Chiaravalle, strada bloccata

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 17,15, per l’incendio di un’auto in via Ancona, a Chiaravalle.

La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ha prontamente spento le fiamme che avevano avvolto completamente la vettura.

Prima e durante l’intervento la strada provinciale è rimasta chiusa per la messa in sicurezza della zona.

Non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

