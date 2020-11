Anna Maria Sabatini nuovo assessore comunale a San Costanzo

SAN COSTANZO – Il sindaco del Comune di San Costanzo Filippo Sorcinelli ha conferito l’incarico di assessore al consigliere comunale Anna-Maria Sabatini.

Dopo le dimissioni dell’assessore esterno Margherita Pedinelli con delega alla Pubblica Istruzione- Personale e Lavori Pubblici, per dare completezza alla Giunta municipale e per organizzare celermente le iniziative in corso, il sindaco ha provveduto a nominare Anna Maria Sabatini (classe 1981 docente di scuola dell’infanzia con laurea in Scienze Geologiche) conferendole le deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e quella relativa all’educazione alla cittadinanza attiva in vita dell’istituzione del Consiglio dei Ragazzi delle Ragazze.

Lavori Pubblici e Personale andranno in capo al Sindaco che cede al nuovo assessore la delega alla cultura e mantiene, oltre a tutte le deleghe non assegnate, quella relativa all’Urbanistica.

“A nome della maggioranza e dell’intera amministrazione comunale rivolgo il più sentito ringraziamento a Margherita Pedinelli per i 16 anni a servizio della Comunità di San Costanzo” dichiara Filippo Sorcinelli, “ abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere e nuove sfide” prosegue il Sindaco “sono sicuro che la delega alla cultura di cui mi spoglio e le deleghe che conferisco saranno portate avanti nel migliore dei modi, certo che Anna Maria darà un grande contributo mettendo a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità”

“Ringrazio il Sindaco per la stima e la fiducia accordatami” afferma il neo assessore “sono onorata di questa nomina e mi accingo ad affrontare questo percorso con serietà e senso di responsabilità, consapevole che il lavoro di squadra sia fondamentale per portare avanti idee e progetti. Il mio impegno per portare avanti quanto assegnatomi, sarà a servizio della comunità di San Costanzo”

Nel provvedimento di nomina si legge inoltre, l’assegnazione di ulteriori deleghe in capo agli assessori esistenti: a Omar Ciani si aggiunge la delega all’agricoltura, alle deleghe di Stefano Giraldi viene aggiunta digitalizzazione, a quelle di Milena Volpe pari opportunità.

Al nuovo assessore ed a tutta la giunta vanno gli auguri di un proficuo lavoro al servizio della comunità sancostanzese.

