Amerigo Varotti: “Code e resse nei centri commerciali e ristoranti chiusi a Natale, siamo alla follia”

di AMERIGO VAROTTI*

PESARO – Video e articoli di giornale ci hanno fatto vedere , in questi giorni , le resse , le code e gli assembramenti di consumatori e curiosi davanti alle vetrine di qualche centro commerciale .

Code chilometriche a Roma (dove il sindacato parla di “schiaffo in faccia alla salute pubblica”); code e ressa nei negozi specializzati di elettrodomestici e mobili a Como ; ressa dappertutto in Italia per le scarpe sneakers di un noto marchio di discount.

E nessuno, in questi come negli altri centinaia di casi simili, che sia intervenuto per sanzionare, far chiudere o semplicemente regolare i flussi e le presenze. O, magari, vietare ad esempio l’inaugurazione di nuovi mega punti vendita in queste giornate.

Nessuno: né Autorità né forze dell’ordine. Le stesse che magari prima delle zone rosse e arancioni (anche da noi) avevano ripreso i controlli di routine su personale , libri paga e licenze nelle poche ore di apertura consentita dei locali. Nessuno si è mosso. E invece assistiamo ancora allo scandalo della chiusura dei ristoranti o delle palestre.

E c’è chi nel Governo e tra i famosi “esperti“ vaneggia circa la chiusura completa dei ristoranti per Natale e Capodanno. Siamo veramente alla follia pura.

Se ci sono locali dove i protocolli e le regole anti-contagio vengono applicate, questi sono i ristoranti che stanno sopportando da troppo tempo l’incompetenza della politica e dei cosiddetti esperti (che poi fanno fare inaugurazioni di centri commerciali ed altro). Rispettosi certo delle leggi e delle disposizioni ma stanchi di essere presi in giro.

Con l’ulteriore aggravante delle minacciate chiusure per le prossime festività che comporteranno danni ingenti alle imprese della ristorazione. E se sarà così bisogna che il Governo e il Parlamento mettano mano al portafoglio rimborsando al 100 % i mancati guadagni delle imprese. Non le mance attuali .

Nel 2019 tra Natale e Capodanno gli italiani hanno speso nei ristoranti 715 milioni di euro. Il conto è presto fatto!

Non anteponiamo l’economia alla salute ; ma se i ristoranti rispettano la normativa anti Covid è ingiusto l’accanimento contro questa categoria”.

*Direttore generale Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord

