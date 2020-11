Addio al fanese Nestore Morosini, per 40 anni ha raccontato la Formula 1

FANO – È morto a 83 anni il fanese Nestore Morosini, uno dei più noti giornalisti italiani di Formula 1. Ha raccontato dai circuiti di tutto il mondo la F1 degli anni ’60 e ’70, proseguendo poi nell’epoca moderna a seguire il circus. Ha lavorato al Corriere della Sera.

Autore anche di vari libri, focalizzò la sua passione su Gilles Villeneuve e la Ferrari, anche in virtù di un rapporto diretto con il Drake, Enzo Ferrari. Nel 2017 aveva scritto l’ultima sua fatica “Quando ci divertivamo con il pallone e la Formula 1”

Nestore Morosini, grazie anche alla sua rubrica #Morosininpista, ha svelato aneddoti e circostanze maturati vicino ai più grandi protagonisti degli ultimi decenni: competente e appassionato cronista dagli autodromi di tutto il mondo-

Nestore Morosini aveva centrato un ulteriore, prestigioso traguardo: il 50° anno di attività giornalistica. Un “premio alla carriera” che avrebbe dovuto vedersi consegnare dall’Ordine dei giornalisti di Milano, prima che l’evento fosse posticipato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

“Apprendo – scrive il sindaco di Fano, Massimo Seri – con grande tristezza della scomparsa di Nestore, un uomo a cui ero particolarmente legato così come alla sua famiglia alla quale mi stringo con sentito cordoglio.

“Nestore era un fanese verace, istrionico, ma sempre raffinato nei modi e fiero delle sue origini fanesi. Tutte le volte che lo incontravo, quando da Milano tornava a Fano, mi salutava con entusiasmo e aveva sempre qualcosa di bello da raccontare. Per 47 anni ha lavorato al Corriere della Sera come capo servizio sport ed inviato speciale.

“Appassionato di motori ha conosciuto personaggi del calibro di Enzo Ferrari, Villeneuve e Niki Lauda. Ma nonostante il prestigioso ruolo professionale non ha mai dimenticato le sorti della nostra Città, in particolare dell’Alma”.

